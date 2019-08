Cidadãos apontam problemas em bairros de Caieiras

No Jardim Esperança, José Mauricio Lucio, pede que uma árvore que caiu há 20 dias seja retirada do espaço onde as crianças brincam. Ele ainda solicita a retirada de um alambrado que também oferece risco aos pequenos. “Um muro foi construído pela prefeitura, mas o alambrado não foi retirado. Dias desses, uma criança se feriu ao brincar na calçada onde está esse aramado exposto. Sobre a árvore, alguns vereadores se manifestaram em resolver, mas ninguém apareceu”, disse.

Em Laranjeiras, cidadãos pedem a instalação de lombadas em um trecho da Avenida Pauliceia. “Muitos motoristas abusam da velocidade próximo ao estande de vendas do San Marino e Jardim Europa. A prefeitura precisa urgente instalar uma lombada nesse local para evitar acidentes”, falou Roberto Martins.

Na Vila Rosina, os moradores da Rua Vicente Lisa cobram da prefeitura a limpeza da via tomada por terra vinda de um empreendimento que está sendo feito no bairro. O pó está causando vários problemas. “Ninguém aguenta mais essa terra que cobre os carros e as casas. Quando chove, tudo vira lama e a situação fica ainda mais complicada”, revelou uma cidadã.

O prefeito Gersinho Romero foi procurado para se manifestar sobre as questões apontadas e disse que no caso do Jardim Esperança vai direcionar o serviço a Secretaria de Obras.

Sobre a lombada na Avenida Pauliceia, informou que em breve terá início a construção de um novo trevo nas proximidades e após será feita uma pavimentação em toda extensão, contemplando novas sinalizações. Sobre a lombadas, Fabio Simas, do Demutran explicou não viável devido as curvas existentes na via.

Quanto o pó na Vila Rosina, o prefeito disse que vai pedir ao setor de Fiscalização que notifique a empresa responsável pela obra a lavar a rua todos os dias.