Cidadãos apontam problemas em bairros de Caieiras

Em apenas dois dias, o jornal Regional News recebeu imagens e reclamações com situações complicadas em quatro diferentes bairros. O mais grave ainda é que a prefeitura, segundo os cidadãos, tem sido procurada, mas nada faz em favor deles.

Na Rua Antônio Francisco Leme, no Serpa, os moradores sofrem com o esgoto a céu aberto. “Já faz seis meses que enfrentamos isso. Eu mesma falei pessoalmente com o prefeito Lagoinha e até agora continuamos com o mesmo problema”, disse Marciana Paula de Lima.

No vídeo que ela fez, relata as questões enfrentadas. “Porta de casa cheia de fezes de animais misturada com a água que escorre pelo escadão da rua de cima. Não tem coleta de esgoto aqui. A casa fica cheia de mosca. Liga na Vigilância Sanitária e ninguém resolve”, relatou.

A moradora Francisca Pereira Paulo Dias, já não sabe mais o que fazer para evitar que caminhões de uma construtora destruam a Rua Antonieta Casarotto Ortega, no Jardim Santa Edwiges, Vera Tereza. “Logo vão destruir a minha calçada e colocar a estrutura do meu imóvel em risco. Dias desses, escorreguei e quase torci o pé. O asfalto está todo destruído”, disse

O que ela cobra é que algum setor da prefeitura fiscalize. “Entrei em contato com o Josi Lagoinha e pedi que ele fizesse algo. Disse que ajudaria, mas depois de muito tempo disse apenas que tinha passado para a situação para o departamento de fiscalização. Faz três meses que brigo por isso e apenas pedem que eu tenha paciência”, falou Francisca, que até agora viu apenas jogarem cimento em alguns buracos.

O problema envolvendo o Jardim Nova Era remete a falta de poda de uma árvore na Rua Minas Gerais esquina com a Rua Pernambuco. Segundo Ramon Domingos, o serviço não realizado há mais de 2 anos. “Desde 2020 não realizam nenhuma poda na árvore. Liguei o Meio Ambiente de Caieiras não obtive nenhuma resposta. Os galhos da árvore já estão quase 2 metros de altura. Do que adianta ter um ponto de ônibus bonito na praça e a árvore sem poda? Esse serviço precisa ser feito”, relatou.

Em Laranjeiras, moradores criticaram o asfalto que vem sendo feito na Avenida Pauliceia. “Como usuário fui ao local e vi várias irregularidades. Que se pode comprovar vendo as guias sendo feitas antes, o trabalho errado de só jogar o asfalto, locais sem guias. Os operários jogam o asfalto e passam o rolo compressor e deixam o recapeamento terminando direto na terra. Enfim, logo vai estragar o asfalto novo. Precisa ter planejamento e fazer o serviço de forma séria”, relata um munícipe.

A prefeitura e a Secretaria de Obras foram procuradas para se manifestar, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.