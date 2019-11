Cidadãos apontam atraso em obras no Portal e San Diego

No Portal das Laranjeiras, as reclamações foram direcionadas ao recapeamento da Rua Canário. A obra não foi finalizada e gera transtornos. A situação mais complicada fica no cruzamento com a Rua Sabia Laranjeira. “Está muito perigoso e a via está cheia de buracos. Precisam termina logo esse recapeamento”, pediu Laercio Souza.

No Jardim San Diego, os moradores pedem o término da obra na Rua Josefina Piva Molinari. No local está sendo feita uma quadra com área de lazer. “O serviço foi paralisado e ninguém deu satisfação”, declarou um morador.

O prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que nos dois casos as empresas responsáveis pelas obras foram notificadas. “No caso da Rua Canário, a empresa contratada fez a raspagem da rua e não executou o serviço como deveria. Já notificamos para tomar as devidas providências. Será resolvido até a próxima semana”, disse.

Sobre o San Diego, o gestor público explicou que caso a empresa não assuma a responsabilidade até a data do vencimento, romperá o contrato e fará uma nova licitação. “Eles também foram notificados. Temos mais de 60 obras na cidade e algumas tem dado problemas, mas será resolvido”, finalizou.