Cidadãos aponta falhas no App “Cidade Iluminada”

Mariane de Assis Batista encaminhou imagens ao jornal Regional News para informar que sua solicitação após ser registrada no App aparece como resolvida, mas o local continua sem iluminação. “Em frente a minha residência já tem uns 2 meses que a lâmpada do poste ficava oscilando e depois queimou de vez. Fiz o registro no aplicativo e para a minha surpresa quando entrei no App para acompanhar a solicitação está aparecendo que foi atendida sendo que está completamente escuro por aqui”, disse Mariane.

Em outra ocasião, alguns serviços como relato de vandalismo, por exemplo, não são concluídos pelo aplicativo.

Para esclarecer sobre os problemas, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que o App está funcionando normalmente, mas que em alguns casos a lâmpada trocada volta a dar problema e se apaga. “Peço a pessoa que reclamou para registrar o problema no aplicativo novamente. Assim, podemos voltar ao local. O App está dando certo e resolveu boa parte desses problemas de iluminação da cidade e as reclamações estão diminuindo. Outra novidade que segue a licitação para trocarmos o parque de iluminação de Caieiras a partir de 2020”, concluiu o prefeito.