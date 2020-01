Cidadãos alertam para obra sem sinalização no Jardim Marcelino

Para realização do serviço um enorme buraco foi aberto na via e os cidadãos pedem que o local seja sinalizado para evitar acidentes. “Muitos motoristas são surpreendidos com essa obra. Não tem nenhuma proteção e até pedestres correm risco. Acho que poderiam sinalizar para evitar a queda de uma pessoa ou um veículo”, pediu Fernando Torres.

A reportagem do Regional News esteve no local na segunda-feira, 27, e confirmou a situação. Em busca de explicações conversamos com o prefeito Gersinho Romero que promete providências e explicou o que está sendo feito no local.

“Foi preciso fazer essa abertura na rua para a retirada de um tambor, infelizmente jogado por algum munícipe quando a boca de lobo ficou um tempo sem a devida proteção após um caminhão passar por ela e danificar. Essa ação entupiu a galeria de águas pluviais e essa obra foi necessária”, esclareceu Gersinho, que vai direcionar o pedido de sinalização ao setor responsável.