Cidadãos alegam que Santa Inês está abandonada

Jocilene V. Freitas foi quem fez o vídeo e relatou a falta de atenção das autoridades caieirenses com o bairro. “As aulas já começaram nas duas escolas do bairro e a situação da calçada é assustadora de tanto mato e sujeira. Muitas crianças utilizam esse trajeto e terão de caminhar pela via, pois não tem condições de usar a calçada”, disse.

Ela também apontou problemas com a falta de iluminação e muitos buracos na estrada que liga a cidade de Caieiras à São Paulo. “Não tem luz na frente da escola. A noite está um perigo. Sem contar os buracos na estrada. Já encaminhei esse vídeo para a prefeitura e o Facebook do prefeito Lagoinha. Mas não tive nenhuma resposta”, falou Jocilene.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.