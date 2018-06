Cidadãos alegam abandono de quadras em bairros

O piso ruim é um dos problemas mais complicados, afinal fica difícil a bola rolar em casos assim. “Além de descascado, o piso está áspero e pode lesionar quem cai sobre ele, normal de acontecer durante uma partida de futebol ou qualquer outra modalidade”, disse Alex Oliveira.

No caso da quadra do Jardim dos Eucaliptos, a iluminação também apresenta problemas e os vestuários estão sem portas com trancas. “Não tem como deixar a roupa dentro dos vestuários porque estão sem chaves. Praticar esporte à noite então, sem chance com os atuais refletores. Fica muito escuro e prejudica tudo”, declarou Osvaldo Neto, que também reclamou da falta de iluminação no estacionamento do ginásio.

Na quadra da Vila dos Pinheiros, os cidadãos apontam problemas com fezes de pombos por toda parte do ginásio, iluminação ruim e piso rachado. “Está bem perigoso para quem se arrisca a jogar. Pode se machucar caindo sobre o piso ruim ou sair com cocô de pomba na roupa. Situação crítica”, disse Gabriel Santos.

Ainda nas imagens encaminhadas ao jornal é possível ver traves amarradas com arames, banheiros quebrados, falta de chuveiros e demais questões que aborrecem quem frequenta o espaço esportivo. “Nossa esperança é que façam a mesma reforma que foi feita na quadra do Jardim Nova Era. É essa nossa cobrança ao prefeito Gersinho Romero”, falou Edson.

Em busca de respostas, o jornal Regional News entrou em contato com a prefeitura de Caieiras. A Secretaria Municipal de Esportes informou que a quadra do Jardim dos Eucaliptos passou por uma reforma no segundo semestre do ano passado, englobando nova pintura e iluminação mais eficiente.

A pasta esclareceu também que está pleiteando junto ao Ministério do Esporte, a reforma do campo e melhorias na cobertura do Ginásio Manoel Sanches, e que a reforma da quadra da Vila dos Pinheiros está na programação.