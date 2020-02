Cidadão questiona abrangência do serviço da Claro em Caieiras

“No segundo semestre de 2019 a Claro/NET chegou em alguns bairros de Caieiras. Pensei que toda a região de Caieiras seria abrangida com um serviço de melhor qualidade, porém existem localidades que ainda continuam com a VIVO e não foram contemplados com o cabeamento da NET em suas ruas. Um exemplo é o bairro do San Diego, sendo que está a praticamente dois quilômetros de uma Central da Claro. A Central de Vendas da Claro/NET já foi acionada várias vezes, porém eles informam que ainda não existe disponibilidade para o CEP informado e também não encontrei nenhuma área dentro da empresa que poderia ajudar o cliente com esse caso em relação a expansões no serviço. Gostaria de um esclarecimento do porque todos os bairros não serem contemplados”.