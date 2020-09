Cidadão Kane do Rap

Não à toa dá nome ao primeiro álbum solo do rapper Maurício DTS. Integrante do grupo Detentos do Rap o MC vê na ideia central do longa o sonho de alcançar o sucesso, poder e notoriedade. “Em sua trajetória o personagem consegue realizar coisas, mesmo pagando caro. Nascer, crescer e se criar na quebrada, sobreviver a tudo que a rua proporciona de bom e de ruim. Fazer música, fomentar cultura, sustentar a bandeira do Rap de protesto, suportar todos os rótulos que o “Gangsta Rap” arrastou e ainda arrasta até hoje. Pra mim, isso é sucesso e me fez criar uma forte indentificação com o protagonista”, atesta.

Lançado em setembro de 2019 pela Bagua Records, o disco contém seis clipes cuja produção assustou Maurício DTS. “Foi assustador, mas ao mesmo tempo, muito leve o processo de criação”. A pandemia da Covid-19 iniviabilizou a divulgação de “Cidadão Kane”, contudo o cara continua produzindo incansavelmente. “Aproveitei o lance da quarentena para trabalhar num disco intitulado “Anti-Heróis”, o qual já tem 24 novas músicas gravadas. Será lançado em duas etapas com seis singles. Depois disponibilizarei mais seis músicas e fecharei a primeira parte do álbum. Lancei o primeiro single, “A cada Verso, Meu Pai”, no Dia dos Pais e trouxe a participação do Pedro Qualy, do Haikaiss”, diz. Sobre o atual momento do rap nacional Maurício DTS é otimista.

“Hoje eu vejo de forma muito positiva as redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook e Youtube. Cada grupo acabou se tornando sua própria gravadora. Espero que após a pandemia o cenário volte ao normal e as casas noturnas realizem os grandes eventos de sempre, para que possamos seguir com nossos trabalhos”, conclui o rapper.