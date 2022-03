Cidadão cobra prefeito e vereador por obras prometidas para o Jardim Marcelino

Segundo Adriano Franco, que autorizou a reprodução das imagens no jornal Regional News, em junho de 2021 o prefeito e o parlamentar estiveram com sua equipe no bairro e prometeram a revitalização de todas as caixas de captação de água do local e o retaludamento do terreno para deixar tudo organizado e implantar o projeto de um parque. Mas até agora, nada saiu do papel do que foi prometido e publicado no Facebook por Josi Lagoinha.

“Prometeram um parque com pista de caminhada, playground, revitalização do local e paisagismo, mas está longe de acontecer. Pelo contrário, o que aconteceu foi o aterro de uma área próxima a uma nascente e hoje parte já desbarrancou”, disse Adriano em vídeo publicado em sua página na rede social.

De acordo com o morador, a comunidade quer uma resposta. “Essa parte do Jardim Marcelino está esquecida. Tem mato para todo lado, buracos na rua. Esse parque seria bem-vindo, já que não temos espaço de lazer. As crianças não podem brincar num local desse. Pedimos atenção para que ele cumpra a promessa”, declarou Adriano.

Na publicação do vereador Josi Lagoinha foi dito que se tratava de um projeto inovador e que atenderia não só a população local, mas também dos bairros vizinhos.

Tanto o parlamentar, quanto o prefeito Lagoinha foram procurados, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.