Cidadão cobra manutenção para o Jardim Marcelino

De acordo com um morador, que encaminhou fotos e a reclamação pelo WhatsApp, faz duas semanas que cabos foram arrancados por ônibus e caminhões na esquina da Rua Domênica Prince com a Rua Maria Margarete da Cruz, e nenhuma providência foi tomada. “Estou fazendo essa denúncia, pois falar com nossos representantes não adianta absolutamente nada. Até a passagem do ônibus do bairro está prejudicada”, declarou.

Ainda segundo o cidadão, esgoto a céu aberto é outro problema desagradável no Jardim Marcelino. “Já moramos em um bairro com poucos recursos e atenção. Agora, temos de conviver com essas questões. Alguns vizinhos informaram que entraram em contato com a prefeitura e nada resolveu. Está muito complicado esses cabos no meio da via e o esgoto nojento na porta de casa há mais de 20 dias”, disse.

A Sabesp foi procurada e informou que realizou a desobstrução da rede coletora de esgoto no local na manhã de terça-feira (5/4), solucionando a situação.

A assessoria de imprensa da prefeitura de Caieiras foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.