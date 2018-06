Cidadão arrecada agasalhos para doação

Segundo ele, em menos de dez dias foi possível encher um caixa com roupas, cobertores e vestuário infantil. “Sempre que posso promovo ações nesse sentido e este ano resolvi arrecadar agasalhos, cobertas e demais peças. Nessa primeira caixa tem muita roupa de criança. Como trabalho com pipa, acabo fazendo a troca por peças de roupa. Isso tem dado certo”, falou Marco Antônio, que conta com a ajuda da equipe ART e Lazer Pipas Caieiras.

De acordo com o idealizador da campanha voluntária, as peças deverão ser distribuídas em Franco da Rocha e Caieiras, mas para isso ele espera contar com interessados em levar o que foi arrecadado a bairros carentes. “A ideia é contar com a ajuda das pessoas na locomoção até os lugares. Mas se não aparecer ninguém, vou me virar como der para fazer essas peças chegarem a quem precisa”, disse Marco.

As pessoas interessadas em colaborar com doação e na distribuição podem se deslocar até a Rua das Violetas, nº 130, no Jardim dos Eucaliptos, ou entrar em contato pelo telefone 94614-3749.