Cidadão aponta problemas na área da saúde

A área da Saúde, privada ou pública, é sempre uma das mais criticadas em todo País. Em Caieiras, a situação não é diferente e quando uma pessoa que busca atendimento não recebe o que espera, reclama e pede providências.

Foi o que fez Reinaldo Garcia, leitor do jornal Regional News, que reclamou do atendimento prestado no pronto-socorro de Caieiras e na UBS do Jardim Nova Era.