Cidadão alerta para queda de barranco em Caieiras

Anderson Ferreira de Almeida, autor da publicação, falou ao jornal Regional News que o primeiro deslizamento foi registrado há um mês e no mesmo dia do ocorrido informou a Defesa Civil. “Eles vieram no dia seguinte, colocaram uma lona e depois nada mais foi feito. Com essa quantidade de chuva que está caindo, seria importante uma análise mais profunda”, disse.

Segundo o munícipe, até o prefeito Lagoinha já esteve no local. “O prefeito também veio aqui. O problema é que ninguém mais voltou e por isso tronei a cobrá-los em busca de uma providência antes que ocorra uma tragédia”, reforçou Anderson.

De acordo com ele, é possível ver todo dia a terra se desprendendo do barranco. “A cada dia cede um pouco mais de terra do barranco. Os moradores estão todos assustados. Precisamos de ajuda urgente”, pediu.

A prefeitura de Caieiras e a Secretaria de Obras foram procuradas para se manifestar, porém não encaminharam resposta até o fechamento da edição.