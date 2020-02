Cidadão alerta para problema em via de Franco da Rocha

De acordo com Tomaz Jefferson Matucheski, a galeria entupida e cheia de mato impedindo a passagem de água de chuva entre a Avenida Pacaembu e a Estrada Bom Tempo, pode acarretar em sérios problemas se nenhuma obra for realizada. “A galeria é antiga, estreita e está bloqueada. Ela foi construída por um morador que até já faleceu. Como não atende mais a demanda para vazão de água da chuva, erosões surge nas vias”, declarou.

A situação que já é preocupante se agrava em razão do intenso tráfego de caminhões com destino as empresas instaladas na avenida. “Diariamente passam carretas pesadas por esse local e o risco só aumenta”, disse Tomaz.

Outra situação apontada é quanto as obras realizadas sem as devidas precauções. “Os empresários e a prefeitura realizam serviços sem discriminar o que está sendo feito, sem ter engenheiro responsável. Para piorar, esse trabalho está paralisado há mais de um mês. Ficamos sabendo de algumas reuniões entre o poder público e os donos das fábricas, mas ninguém divulga nada”, citou o munícipe, em nome da comunidade, lembrando que o pedido emergencial dos moradores é a da limpeza da boca do duto.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa da prefeitura foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.