CIC abre inscrições para teste de DNA. Região conta com unidades

As vagas são limitadas a 10 exames em cada CIC.

Para fazer a inscrição é necessário que todos os envolvidos – filho(a), mãe e suposto pai – estejam de acordo com a realização e se comprometam a comparecer juntos na data designada para a coleta.

As coletas ocorrerão nas próprias unidades dos CICs e os testes serão realizados até o dia 15 de dezembro.

Para saber o endereço mais próximo de você entre no site da Secretaria da Justiça e Cidadania www.justica.sp.gov.br. Clique em CIC e, logo após, em Postos CIC. Ligue na unidade de interesse para ser informado sobre os documentos necessários e agende o seu horário.

O resultado do exame será entregue após 30 dias da coleta por um defensor público que fará a abertura dos laudos e prestará orientação sobre as questões relativas à paternidade nos casos em que o resultado do exame for positivo.

Todas as etapas ocorrerão nos próprios CICs, sem a necessidade de deslocamentos para outras unidades.

As perícias serão realizadas pelo Instituto de Medicina Social e Criminologia (IMESC), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, que firmou convênio para atuação nos CICs durante os próximos cinco anos.

Na região, existem postos do CIC em Cajamar, Francisco Morato e no Jardim Panamericano, em São Paulo.

Serviço

CIC Morato

Endereço: Rua Tabatinguera, 45

Bairro: Centro

Tel: (11) 4489-3133 4489-3636/4489-3255

CIC Cajamar

Endereço: Rua Avelino Toledo de Lima, 208

Bairro: Jardim Nova Jordanésia

Tel: (11) 4447-2030

CIC Oeste

Endereço: Estrada de Taipas, 990

Bairro: Jardim Panamericano

Telefone: (11) 3942-5228/ 3942-5184