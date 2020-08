CIAS é entregue reformado à população

Localizada no Centro de Caieiras, a unidade de saúde recebeu uma reforma completa para atender com mais qualidade a população e sua vistoria foi transmitida através de uma LIVE nas redes sociais da Prefeitura de Caieiras.

O prédio conta agora com nova pintura interna e externa, troca de pisos, instalação de pastilhas nas paredes e nova cobertura na entrada.

O evento contou com a presença do Prefeito Gersinho Romero, do Vice-Prefeito Adriano Sopó, a Diretora Geral da Secretaria da Saúde, Vanessa Mattiazzo, a Diretora da atenção básica, Viviane Coghi, o gestor da Vigilância Epidemiológica, Alexandre Della Betta, e a gerente do CIAS, Wedja Freitas, além de outros representantes da Secretaria da Saúde.

Representando o Poder Legislativo participaram da vistoria: o Vice-Presidente da Câmara, Nelsinho Fiore, o autor da indicação para a reforma, vereador Birruga e os também vereadores Alemão da Barroca e Eudes Meira.

“O CIAS realiza um serviço extremamente importante, desde o atendimento médico, aplicação de vacinas, realização de exames e a farmácia do programa ‘Dose Exata’, com mais de 350 remédios para toda a população do Centro e entorno. Agora com esta reforma poderemos realizar um serviço melhor ainda”, comentou o Gersinho Romero.