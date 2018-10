Cia. Melhoramentos inaugura sua nova Casa Melhoramentos

Deste modo, a companhia passa a contar com uma nova unidade de negócios, oferecendo às empresas e à comunidade do entorno, um local para realização de eventos como palestras, seminários, workshops, exposições, reuniões e até confraternizações.

Para celebrar a inauguração do edifício, que também abriga a sede administrativa da Cia. Melhoramentos e de suas unidades Florestal, Fibras de Alto Rendimento, Editora e de Gestão Imobiliária, serão apresentadas duas exposições que permanecerão abertas ao público até 22 de dezembro de 2018.

A primeira, no térreo, apresentará a história da Cia. Melhoramentos e sua contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Terá como base o acervo histórico do Centro de Memória Melhoramentos e mostrará aos visitantes um rico patrimônio documental e museológico. Será possível observar mudas das principais árvores que servem como base para produção das fibras de alto rendimento, um dos principais produtos da companhia. Também serão explorados os principais momentos da produção de papel no Brasil, além da história do edifício centenário e tombado pelo patrimônio histórico de São Paulo que abriga a Casa Melhoramentos.

Outras curiosidades como livros raros, as primeiras edições dos livros Patinho Feio e O Meu Pé de Laranja Lima, traduzido em 15 idiomas e publicado em 23 países. Móveis antigos que resgatam o ambiente do escritório antigo da Cia. Melhoramentos, cédulas que foram impressas pela Editora na época da Revolução de 1932. E ainda exemplares de matrizes de litogravura – técnica que envolve a criação de marcas (ou desenhos) sobre uma matriz (pedra calcária) com um lápis gorduroso, que dava origem aos livros.

No terceiro andar será realizada a exposição Os Planetas de Ziraldo, inspirada na coleção Os Meninos do Planetas com curadoria da diretora e filha do cartunista Daniela Thomas. A mostra levará ao público o universo do cartunista com desenhos inéditos, documentos históricos e uma homenagem ao livro Flicts que completa 50 anos em 2019.

A Casa Melhoramentos fica na Rua Tito, nº 479, Vila Romana, São Paulo.