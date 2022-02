Chuvas ‘afogam’ municípios da região

Dos registros de pessoas que perderam a vida, 20 foram computados entre as cidades de Franco da Rocha e Francisco Morato, até a sexta-feira, 4, quando os bombeiros encontraram mais um corpo no caso desmoronamento que ocorreu no Parque Paulista, na divisa com os dois municípios. Até essa data, duas pessoas ainda estavam desaparecidas. Seis pessoas foram resgatadas com vida.

Das vítimas, ao menos doze são menores de idade – sendo oito crianças e quatro adolescentes. A Defesa Civil do estado contabiliza 660 famílias desabrigadas ou desalojadas.

Em Caieiras, o prejuízo foi material para os moradores do Jardim São Francisco. A Rua João Dartora e a Avenida Waldemar Gomes Marino, em frente ao Velódromo Municipal, foram tomadas pelo transbordamento do Rio Juqueri e os imóveis e comércios de ruas adjacentes atingidos. Até a terça-feira, 1º, moradores ainda retiravam pertences que perderam durante a enchente.

A Rodovia Tancredo de Almeida Neves – SP332, também ficou interditada em frente ao antigo MAC e, no domingo, 30, motoristas demoravam até duas horas para conseguir acessar o centro da cidade. Deslizamentos de terra também foram registrados em alguns bairros da cidade.

A situação regional foi tão crítica que o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Doria sobrevoaram as áreas afetadas. No caso de Bolsonaro, ele se reuniu com representantes dos municípios da região na terça-feira, 1º, na prefeitura de Francisco Morato.

Falta investimento

Todo ano, historicamente, os municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato registram problemas com enchente entre os meses de dezembro a março. Também anualmente, os prefeitos pedem verba para melhorar isso. Todo os anos o dinheiro vem, mas a questão só piora.

Além da falta de ação e mais atenção com o setor de defesa civil, quase sempre esquecida pelos governantes, o crescimento desordenado, falta de investimento em drenagem, falta de consciência da população que joga lixo, garrafas pets e outros objetos nas ruas e córregos, contribuem para esses problemas.

O resultado da soma de uma cultura ruim, falta de vontade política e tantas outras ações, promovem a cada início de ano uma situação de desgaste político, público e do cidadão, o que mais sofre.

Não custa lembrar que o ano é de eleição e esse fato envolvendo enchentes deve ser lembrado na hora da escolha do candidato.

Nossa solidariedade aos familiares de vítimas que morreram em Franco da Rocha, Francisco Morato e demais cidades que registraram mortes em decorrência das chuvas.

*matéria atualizada às 16 horas de sexta-feira (4)