Chuva intensa causou alagamentos na região

De acordo com registros, foram mais de 8 horas de chuva forte ininterruptas que causaram o transbordamento de rios e córregos que sequencialmente acabou invadindo ruas e avenidas, casas e comércios, na região toda e principalmente na região central franco-rochense.

Em Caieiras, quem tentou sair de casa pela manhã enfrentou um grande congestionamento em razão dos pontos de alagamento na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, próximo ao Centro de Eventos Ícaro DTO, e na Rua João Dártora, em frente ao Velódromo Municipal, dois locais que sempre ficam cheios de água em período de muita chuva.

Em Franco da Rocha, a situação ficou crítica. As águas invadiram vários estabelecimentos comerciais e até um hospital, causando estragos e prejuízos. Em alguns registros publicados em rede social, foi possível ver comerciantes com a água até o pescoço tentando salvar o que podia para evitar um dano ainda maior.

A única boa notícia em meio aos caos foi que, diferente de anos anteriores, a água evacuou mais rapidamente e não foi relatado nenhum caso de vítimas ou acidentes.

Cobrado nas redes sociais sobre providências tomadas em Caieiras, o prefeito Gerson Romero foi procurado e se manifestou ao jornal Regional News falando sobre o trabalho que vem sendo realizado no combate a enchentes na cidade. “Desde janeiro de 2017 a prefeitura faz um trabalho de desassoreamento em rios e córregos da cidade, incluindo o Rio Juqueri. Porém, a chuva que caiu foi acima do esperado e mesmo em menor quantidade, pontos de alagamento se formaram, mas foi possível observar que o trabalho realizado vem dando resultado já que a água escoou com mais rapidez liberando os locais atingidos, diferente do que ocorria em anos anteriores”, disse Gersinho.

“Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato estão localizadas numa espécie de vale. Quando a chuva forte chega e desce dos morros, ao atingir a parte de baixo acumula mais ainda. Foi o que aconteceu e o nível do Rio Juqueri subiu, causando alagamentos em nossa cidade”, completou.

Gerson Romero disse estar emprenhado em diminuir esse problema na cidade e que serviço de desassoreamento iniciado em 2017 segue até 2020. “É uma preocupação do prefeito e estou empenhado nessa questão. Tanto que dessas vez os alagamentos duraram menor tempo em pontos críticos de Caieiras. Não vamos parar e a ideia é baixar ainda mais a calha do Rio Juqueri liberando mais o fluxo de água”, reforçou.

Pelas redes sociais, a gestão de Franco da Rocha afirmou que desde 2015 estão em funcionamento polderes, estruturas hidráulicas para o escoamento, no Rio Juqueri, junto com dois reservatórios que bombeiam o excesso de água que cai nesta bacia e que isso facilitou o escoamento da água. Divulgou ainda que equipes atuaram na limpeza e desobstrução das vias mais afetadas.