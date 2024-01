Chrystian grava primeiro DVD solo

Foto: Divulgação

Gravação acontece no Teatro Bradesco na segunda-feira, 29.

Na próxima segunda-feira, 29 de janeiro, o Teatro Bradesco, zona oeste de São Paulo, recebe em apresentação única o cantor e compositor Chrystian para a gravação de seu primeiro DVD solo.

Ao lado do irmão Ralf ele se consolidou como um dos grandes nomes do sertanejo tendo iniciado a dupla em 1983.

No entanto a trajetória de Chrystian vem de muito antes. Na década anterior o goiano sedimentou o nome entre os cantores que cantavam em inglês, assim como Fábio Jr e Jessé.

Na virada dos 70 para os 80 o cantor migrou para a música caipira e a dupla Chrystian & Ralf se tornou uma das mais importantes de todos os tempos. Em 40 anos de parceria o duo agregou outros gêneros à sua sonoridade como o rock and roll.

A partir de 2021 os irmãos entraram em hiato com Chrystian anunciando um novo projeto inédito que deverá durar pelo menos cinco anos.

O ponto alto desse voo solo é a gravação do DVD que acontece no Teatro Bradesco. Numa noite especial que contará com a participação de vários convidados o cantor fará um apanhado da carreira, além de mostrar canções recentes.

No repertório não devem faltar “Se eu Bebo eu Choro”, single lançado em maio de 2022, além de “Amor é Que Nem Ônibus” e a romântica “Não Dá Pra Ficar Assim”.

Segundo o cantor, a gravação do DVD é um trabalho feito com leveza, propondo parcerias com artistas que ele sempre quis gravar.

“Acredito que será algo superinteressante, extremamente importante e que permitirá abrir o leque, alcanando novos públicos. Na vida, temos que aproveitar as chances que aparecem, pois, se Deus coloca algo em nosso caminho é porque temos que seguir isso. A ideia é mostrar uma sonoridade realmente incrível. Fiquem ligado”, conclui Chrytian.

SERVIÇO

Chrystian – Gravação do DVD

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

Duração: 120 minutos

Classificação: 14 anos

Dia 29 de janeiro – 20 horas

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/chrystian-gravacao-de-dve-12574