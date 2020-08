Christian Targa, o Gordo, mostra sua nova banda: O Preço

No dia 20 de agosto, o Quintas & Quintais recebe o guitarrista/cantor/instumentista Chistian Targa. Conhecido na cena punk como Gordo o cara chega quebrando tudo com músicas de sua nova banda: O Preço. Nome destacado do underground Gordo foi vocalista/guitarrista da Blind Pigs, por mais de duas décadas. O BP se tornou uma das bandas mais emblemáticas do punk paulistano com letras ácidas e forte crítica social.