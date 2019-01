Chitãozinho e Xororó no Tom Brasil

Entre tantos sucessos gravados pelo duo talvez nenhuma tenha tanta identificação com os fãs quanto “Evidências”. A canção é um hino tendo sido regravada por mais de 80 artistas de vários segmentos musicais. Já foi versada para o inglês, francês, italiano e até japonês. Sobre a importância da música em sua carreira Chitãozinho diz que ao ser composta por José Augusto e Paulo Sérgio Vale foi considerada ruim por muitos empresários e gravadoras. “Então José Augusto nos entregou uma fita com várias músicas, incluindo Evidências. Nós ouvimos no carro indo para São Paulo e quando escutamos a canção nos emocionamos na hora”, afirma o sertanejo. Passadas quase três décadas da primeira gravação os irmãos homenageiam este clássico dando à sua nova turnê o título “Evidências”.

“Pensamos bastante no formato do novo show e já passou da hora de transformar este grande sucesso em turnê. Esperamos que marque época, assim como a música”, complementa Xororó. Claro que outros grandes sucessos estão no repertório o que tornará as duas noites inesquecíveis. Não devem faltar: “No Rancho Fundo”, “Fio de Cabelo”, a emocionante “Se Deus Me Ouvisse” e “Nuvem de Lágrimas”. Terá também uma volta ao passado com: “Fogão de Lenha” e “Chovendo na Roseira”. Imperdível

Serviço

Chitãozinho e Xororó – Turnê “Evidências”

Dias 1º e 2 de fevereiro

Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Horário de início do show: 22H

Abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Censura: 14 anos

Ingressos de R$ 150,00 a R$ 400,00

Inf: www.grupotombrasil.com.br