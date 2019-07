Chiclete de pimenta garante prêmio a estudantes goianos na NASA

Na análise dos estudantes, eles perceberam que entre os efeitos da falta de gravidade no organismo está a perda de sensibilidade olfativa e de paladar, por conta da distribuição do sangue. Para resolver esta questão, testaram um chiclete de pimenta que traz os sentidos de volta aos astronautas. Chamado de “Chiliclete”, o produto venceu a etapa nacional do prêmio em março e agora ficou a frente dos outros 70 projetos apresentados por estudantes de 12 países.

O ‘Chiliclete’ é resultado de um trabalho de cerca de sete meses de pesquisa. A professa que liderou a equipe, Harumi Vitória Fukushima, afirma que o chiclete pode ser útil na Terra também e que está em fase de obtenção de patente.

“Queremos ajudar os astronautas ou até mesmo pessoas que sofrem com certos distúrbios relacionados ao paladar e olfato. Estamos em processo de patente e muito felizes com algumas propostas de implementação do Chiliclete”.

A equipe brasileira ainda está nos Estados Unidos. Os estudantes goianos chegam na quarta-feira, 17, no Brasil.