Chevrolet S10 reforça pacote de segurança na linha 2019

Entre as inovações estão os sistemas de controle eletrônico de estabilidade e de tração estendidos também para as versões de entrada LS, Advantage e LT, enquanto a High Country ganha airbags laterais e de cortina em adição aos frontais.

Já as configurações mais sofisticadas, equipadas com rodas de alumínio aro 18, passam a trazer o estepe na mesma especificação.

“A S10 já se destacava no segmento pelo conjunto mais equilibrado entre performance, tecnologia, conectividade, conforto e robustez. A adoção do controle eletrônico de estabilidade e tração para toda a linha e a oferta de seis airbags reforçam outro pilar importante, o da segurança veicular”, argumenta Hermann Mahnke, diretor de Marketing da GM.

Neste quesito, a S10 é protagonista com diversas tecnologias, como o alerta de colisão frontal, alerta de mudança involuntária de faixa, resposta automática em caso de acidente, monitoramento de rota, entre outras.

Preços e versões da linha atual da S10

A S10 é oferecida no Brasil em seis versões de acabamento (LS, Avantage, LT, Midnight, LTZ e High Country), três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab), duas de motorização (2.8 TurboDiesel e 2.5 SIDI Flex), dois tipos de transmissão (manual e automática, ambas de seis velocidades), além de dois tipos de tração (4×2 e 4×4 com reduzida).

Para esse ano, a principal novidade preparada pela Chevrolet é o lançamento da série Midnight. Além dela, a montadora apresenta as demais configurações da linha 2019 da picape S10.

GM Chevrolet S10 – Advantage 2.5 Flex 4×2 – R$ 97.790,00

GM Chevrolet S10 – LT 2.5 Flex 4×2 AT – R$114.990,00

GM Chevrolet S10 – LS 2.8 Turbo Diesel – cabine simples – R$121.390,00

GM Chevrolet S10 – LT 2.5 Flex 4×4 AT – R$124.390,00

GM Chevrolet S10 – LTZ 2.5 Flex 4×2 AT – R$129.990,00

GM Chevrolet S10 – LTZ 2.5 Flex 4×4 AT – R$137.990,00

GM Chevrolet S10 – LT 2.8 Turbo Diesel 4×4 AT – R$154.690,00

GM Chevrolet S10 – Midnight – Turbo Diesel AT – R$ 166.690,00

GM Chevrolet S10 – LTZ 2.8 Turbo Diesel 4×4 AT – R$179.990,00

GM Chevrolet S10 – High Country 2.8 Turbo Diesel 4×4 AT – R$192.990,00

Desempenho e conforto também no fora-de-estrada

O conforto é mais um importante diferencial competitivo da picape Chevrolet, a única no segmento equipada com o sistema CPA, que funciona como um filtro de vibrações e ruídos e possibilita o acoplamento antecipado da transmissão, melhorando também a eficiência energética e o desempenho tanto no uso urbano como no fora-de-estrada.

Acabamento interno premium, banco com ajuste elétrico, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, luz de condução diurna em LED, câmera de ré com gráficos para auxílio em manobras, sensor de estacionamento dianteiro, acionamento remoto da ignição e do ar-condicionado além de sistema de áudio de alta definição são alguns dos itens disponíveis.

Em relação a conectividade, somente a S10 oferece o sistema de telemática avançada OnStar, que traz serviços de emergência, segurança, navegação, concierge e diagnóstico ao toque de um botão no veículo ou por meio de aplicativo para smartphone. Já o multimídia MyLink é compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto para integração com apps como Waze, Spotfy e Whatsapp.

“Usuários de picape costumam utilizar o carro como ferramenta de trabalho e para o lazer, o que tornam estas novas tecnologias ainda mais relevantes como fator decisor de compra”, observa Rogério Sasaki, gerente de Marketing de produto da GM.

Nova opção de cor

A linha 2019 da Chevrolet S10 traz ainda nova opção de cor de carroceria: a volta do Azul Old Blue Eyes. Ela se junta às já existentes Prata Switchblade, Branco Summit, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Vermelho Edible Berries e Preto Ouro Negro.

Ficha técnica da Chevrolet S10

Motor: Dianteiro, longitudinal, 4 cil. em linha, 2.8, 16V, injeção direta, turbo diesel

Potência: 200 cv a 3.600 rpm

Torque: 51 kgfm a 2.000 rpm

Câmbio: Automático de 6 marchas, tração integral com reduzida

Direção: Elétrica

Suspensão: Independente com braços articulados (diant.) e feixe de molas (tras.)

Freios: Discos ventilados (diant.) e tambores (tras.)

Pneus e rodas: 265/60 R18 (diant. e tras.)

Dimensões

Comprimento: 5,36 m

Largura: 1,87 m

Altura: 1,78 m

Entre-eixos: 3,09 m

Tanque: 76 litros

Capacidade de carga: 1.134 litros

Peso: 2.016 kg

Central multimídia: 7 pol., sensível ao toque, com Android Auto e Carplay

Garantia: 3 anos