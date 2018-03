Chevrolet Prisma chega com novidades em 2018

Versão JOY

O modelo conhecido como “Joy” é a versão mais simples do sedã, com motorização 1.0 agora é vendido apenas na versão de acabamento “Confort” que conta com:

Ar-condicionado

Direção elétrica

Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem

Cinto do motorista com regulagem de altura

Alarme antifurto

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus

Vidros dianteiros elétricos

Trava elétrica das portas

Painel com velocímetro digital e conta-giros

Duplo air bag

entre outros.

Versões LT e LTZ

As versões intermediária (LT) e topo de linha (LTZ) são equipadas com motor de 1.4 litros e ganham para a linha 2018 uma nova opção de cor, um azul escuro chamado Imperial Blue. Outra novidade é a presença de luz de neblina no para-choque traseiro.

Os itens que compõe essas versões são:

Airbag duplo

Alarme Anti-furto

Alça dianteira de teto do lado do passageiro

Alças traseiras de teto com porta-cabide

Aviso sonoro para cinto de segurança do motorista

Brake Light

Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura

Cintos de segurança traseiros laterais 3 pontos

Ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão ISOFIX e TOP TETHER

Faróis de neblina

Freios a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira

Lanterna de neblina

Monitoramento de pressão de pneus

Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (“EBD”)

Sistema de imobilização do motor

Adesivo de coluna na cor preta (exceto nos veículo na cor Preto Ouro Negro)

Controles de ar com detalhes cromados

Saídas de ar com detalhes cromados

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo

Faróis com superfície interna preta (máscara negra)

Grade frontal com detalhes em prata “Link Silver”

Grade frontal com detalhes cromados

Maçanetas externas na cor do veículo

Maçanetas internas cromadas

Parachoques pintados na cor do veículo

Roda de aço aro 15″ com calotas integrais

Roda de alumínio aro 15″ com superfície usinada

Volante com revestimento premium

Abertura do porta malas por controle remoto

Ar condicionado

Câmera de Ré

Chave tipo canivete dobrável

Coluna de direção com regulagem em altura

Computador de bordo com 5 funções: consumo médio (km/l), velocidade média (km/h), autonomia (km), temperatura externa e tempo de viagem (km)

Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro

Direção Elétrica Progressiva

Espelhos retrovisores externos elétricos

Luz de cortesia no porta-luvas

Luz de cortesia no porta-malas

Luz de leitura central

Painel de instrumentos com Conta-giros, Velocímetro com display digital, hodômetro parcial e marcador de nível de óleo.

Porta-objetos nas portas dianteiras com porta-garrafas

Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do passageiro

Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos

Sensor de estacionamento traseiro

Sistema de luz “leve-me” (acendimento automático de faróis e lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto)

Sistema de luz “siga-me” (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas)

Sombreiras – motorista com espelho e cobertura, passageiro com espelho

Tomada de força 12V

Trava elétrica da tampa de combustível

Trava elétrica nas porta

Vidro elétrico nas portas dianteiras com acionamento por “um toque”, anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave

Volante com controle das funções do rádio e telefone

Banco do motorista com regulagem de altura

Banco traseiro rebatível

Conjunto de alto falantes – 4 unidades

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7″, integração com smartphones** através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio

AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo

O Prisma é um dos sedãs compactos mais equipados vendidos atualmente no mercado nacional, isso explica seu sucesso, sendo um dos líderes de vendas na sua categoria.

Economia

Além de contar com um ótimo espaço interno, design moderno e extensa lista de equipamentos, o sedã é destaque também quando o assunto é economia. Segundo os dados do Inmetro, o modelo é o sedã flex mais econômico do país, fazendo uma média de 15,6 km/l na estrada, algo em torno de 10% melhor que seu principal rival na categoria.

O motor 1.0 (80 cv)

Com Etanol: 8,7 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada

Com Gasolina: 12,9 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada

O motor 1.4 (106 cv)

Com Etanol: 8,8 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada

Com Gasolina: 12,9 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada

Esses números expressivos são resultados das mudanças mecânicas promovidas pela marca no ano passado. Adotando um novo sistema chamado ECO, o conjunto conta com motores de 1.0 e 1.4 litros e transmissões de 6 marchas manual e automática.

Preços:

Versão JOY: a partir de R$ 47.490

Versão LT: a partir de R$ 57.190

Versão LTZ: a partir de R$ 63.190

Ficha Técnica