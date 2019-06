Chevrolet Montana chega ao modelo 2020 com 750 mil unidades produzidas

As 750 mil unidades de picapes compactas da Chevrolet somam a fabricação da pioneira Chevy 500 (1983-1995), da Corsa Pick-Up (1995-2003), da primeira Montana (2003-2010) além da geração atual, que representa a maior parte do volume por coincidir com o momento de maior demanda por este tipo de produto no mercado.

A versão atual chega às concessionárias da Marca a partir de junho em cinco opções de cores. O modelo é equipado com motor 1.4 da geração EconoFlex de até 99 cavalos.

Preços e versões

A Montana 2028 continua sendo comercializada em duas versões e a diferença entre as duas está no pacote de itens de série.

O modelo LS 1.4 EconoFlex que parte dos R$ 54.290,00, traz de série:

Airbag duplo

Barras de proteção nas portas

Brake Light

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura

Interruptor para inibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual)

Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem(“EBD”)

Sistema de imobilização do motor

Aplique decorativo no painel na cor Cinza “Aquarium”

Controles e saídas de ar com detalhes na cor metalizada

Lanternas com lentes escurecidas

Maçanetas internas na cor Cinza “Aquarium”

Manopla da alavanca de cambio com detalhe na cor Cinza “Aquarium”

Painel de Instrumentos na cor “Ice Blue”

Parachoques pintados na cor do veículo

Protetor de caçamba

Roda de aço aro 15” com calotas integrais

Spoiler lateral na cor do veículo

Acelerador eletrônico

Alerta sonoro de faróis ligados

Console central com porta objetos

Direção Hidráulica

Hodômetro digital total e parcial e tacömetro

Indicador de troca de marchas

Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos

Sistema de luz “siga-me” (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas)

Banco do motorista com regulagem de altura

Preparação para receber sistema de som com fiação elétrica completa

Já para quem pretende investir um pouco mais, é possível comprar a versão Sport 1.4 EconoFlex que é vendida a partir de R$ R$ 65.090,00. Ela foi pensada naquele consumidor que procura um automóvel versátil de dois lugares para o dia a dia e para o lazer.

Essa versão conta com todos os itens da LS e mais a seguinte configuração:

Alarme anti-furto ultra-sônico

Alça dianteira no teto

Destravamento automático das portas em caso de acidente

Faróis de neblina

Lanterna de neblina

Adesivo de coluna na cor preto (exceto nos veículo na cor preto)

Aplique decorativo no painel na cor Cinza “Midnight”

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo

Faróis com superfície interna preto (máscara negra)

Grade de proteção do vidro traseiro

Maçanetas externas na cor do veículo

Maçanetas internas na cor Cinza “Midnight”

Manopla da alavanca de câmbio com detalhe na cor Cinza “Midnight”

Rack de teto

Roda de alumínio aro 16”

Abertura da tampa do combustível com acionamento conjunto com as travas das portas

Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular

Ar condicionado

Chave tipo canivete dobrável

Coluna de direção com regulagem em altura

Computador de bordo com 4 funções: consumo médio (km/l), consumo total (km/l), velocidade média (km/h), autonomia (km)

Controlador de velocidade de cruzeiro

Espelhos retrovisores externos elétricos

Luz de cortesia no porta-luvas

Luzes individuais de leitura para motorista e passageiro

Painel das portas dianteiras com inserto em tecido e porta-objetos

Sistema de luz “leve-me” (acendimento automatico de farois e lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto)

Trava elétrica das portas com acionamento na chave

Vidro elétrico nas portas com acionamento por “um toque”, anti esmagamento e fechamento automático pela chave

Antena no Teto

Conjunto de alto falantes – 2 unidades

Rádio AM / FM stereo (RDS),CD/MP3/WMA player, Bluetooth, entrada auxiliar, leitor USB

Cor interna – ‘!20 (Cinza Midnight)

Picape compacta, mas bruta

As picapes compactas são muito populares no Brasil por serem uma opção mais acessível para quem busca um veículo com caçamba para o trabalho ou mesmo para o lazer.

A unidade que representa o feito é um modelo na configuração de entrada (LS), que se destaca por trazer direção hidráulica de série e pelo menor consumo de combustível combinado da categoria. Outro diferencial é a caçamba, com capacidade de levar até 756 Kg de carga útil – a maior da categoria.

O carro da Chevrolet tem caçamba comprida e alta, capaz de transportar com segurança mesmo objetos grandes, como motocicletas. Sua capacidade de carga, de 756 kg, é até 7% superior que as principais concorrentes.

Para preservar o assoalho, a picape vem com protetor de caçamba, dez ganchos para amarração de cordas e o degrau side step que facilita o acesso ao compartimento pela lateral.

A tampa traseira possui trava antifurto com chave, enquanto a cabine utiliza-se do conceito MaxCab e comporta bagagens de mão na parte posterior dos bancos, útil também para o usuário que busca um veículo para o lazer.

A capacidade de carga da picape também chama atenção de seus proprietários.

Motor, transmissão e consumo

O veículo possui motor 1.4 EconoFlex e transmissão manual de 5 velocidades.

O conjunto mecânico desenvolve até 99 cavalos e 13 kgfm de torque, garantindo elevado nível de desempenho mesmo com o carro carregado.

De acordo com dados do Inmetro, o modelo da Chevrolet é a mais econômica da categoria. Em média, percorre 13,4 quilômetros na estrada e 11,7 quilômetros na cidade, com um litro de gasolina.

Com etanol, são 9,2 quilômetros e 7,9 quilômetros, respectivamente. Para ajudar nessa economia, o motorista conta com um indicador de mudança de marcha no painel. O sistema garante também uma forma mais eficiente de dirigir.

Já a aceleração da picape de 0 a 100 km/h é feita em 10,4s. Colaboram para esse resultado, os apêndices aerodinâmicos, como o spoiler lateral, que reduz a resistência ao vento e contribui para o maior silêncio a bordo.