Chevrolet estreia Spin com versão de isenção para Pcd

A fim de ampliar a oferta de produtos elegíveis à isenção de impostos para PcD, a montadora lança esse modelo com transmissão automática de 6 velocidades e outros itens valorizados por esse perfil de consumidor.

Configuração do Spin PcD

Derivada da versão LT, a nova configuração conta com os principais atributos do Spin, como banco traseiro corrediço, direção com assistência elétrica, multimídia MyLink com Apple CarPlay e Android Auto além do motor 1.8 Flex de alto torque.

Foi exibida uma prévia do produto durante o Salão do Automóvel de São Paulo, onde ainda foi demonstrado uma estrutura específca fornecida pela Cavenaghi para acesso e acomodação de cadeirante na parte traseira do veículo.

“Tamanha a relevância do Spin para o segmento PcD que o crossover era o único modelo adaptado presente no Salão do Automóvel, e esta nova configuração chega em uma faixa de preço elegível às isenções tanto de ICMS como IPI”, atenta Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de produto da GM.

Por fora, a nova configuração do Spin é caracterizada pela grade pintada de cinza, rodas de alumínio aro 15 e pelo rack de teto.

Por dentro, há disponibilidade de ar-condicionado, computador de bordo e controle de cruzeiro. Completa a lista os ajustes elétricos para os retrovisores externos e para os vidros e travas, que podem ser comandados também de forma remota, por meio da chave.

Para quem busca ainda mais conforto e tecnologia, a Chevrolet oferece uma lista ampliada de acessórios originais para o Spin. Destacam-se o sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, a câmera de ré, os frisos laterais exclusivos, tapetes de carpete personalizados, faróis de neblina, bancos com revestimento premium, alerta de ponto cego, além de itens para o transporte de PETs.

Gama completa do Spin

Além da nova configuração com isenção para PcD, o Spin é ofertado nas versões LS (MT6), LT (MT6 ou AT6), LTZ (MT6 ou AT6) e Activ (AT6), essa com opções de 5 e 7 lugares.

Spin LS – R$ 65.790,00

Spin LT – 70.190,00

Spin LTZ – 80.790,00

Spin Active – 82.790,00

Spin Active 7 lugares – 85.790,00

Um carro para toda família

A versão Active configura com uma das novidades da linha que deve ganhar novas atualizações em breve, seguindo o que já está em curso nos EUA. Mais impressionante visualmente, o carro acrescentará um conjunto ótico mais encantador criando um layout bem diferente daquele visto no restante do conjunto. Os faróis ainda ganharão LEDs diurnos para reforçar a nova identidade, fundamental em alguns estados brasileiros que obrigam a utilização do durante o dia nas rodovias, contudo pode não ser um item de série em todas as versões.

A grade dupla também será atualizada e tudo indica que acompanhará o formato diferenciado dos faróis, tendo acabamento cromado ou escurecido, especialmente na versão Advantage, com o objetivo de alcançar melhor custo-benefício com personalização visual, podendo assim utilizar cinza escuro brilhante nos detalhes.

Embora com novidades, o novo formato da grelha deve manter o fluxo de ar ideal para a grade ativa, que fica logo atrás, abrindo e fechando suas aletas móveis de acordo com a velocidade, aumentando ou reduzindo o arrasto aerodinâmico.

Mais robusto. Assim deve chegar o novo formato do para-choque com mais proeminência das extremidades, quebrando o desenho envolvente que marca a Spin ganhou desde seu lançamento.

Com essa mudança, a tendência que haja menos fluído, porém, a mudança deve ser compensada em outras alterações na aerodinâmica da minivan.

Em breve e único flagrante, foi possível observar que a traseira da Chevrolet Spin 2019 terá mudanças radicais, começando pelas lanternas horizontalizadas que serão cortadas pela tampa, redesenhada para que a placa fique na parte central e para que um defletor de ar sobre a vigia possa ser mais harmônico no conjunto. Possa ser que o para-choque venha mais envolvente que o atual.

Na parte interna, o que todos esperam é o redesenho de algumas peças, novos tecidos e cores, além da multimídia MyLink 2 e cluster atualizados.

Na parte mecânica, as primeiras informações apontam que não haverá mudanças, exceto pelo fato de que o motor SPE/4 Eco 1.8 agora receberá tanto gasolina E27 nacional quanto a E10 argentina, além do etanol (E100), trazendo uma padronização na produção desse motor no âmbito do Mercosul. A Transmissão de seis marchas manual e automática estarão disponíveis também.