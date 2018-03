Chevrolet Equinox, uma aposta que deu certo

Com pinta de supercarro, o Equinox, SUV de maior sucesso da Chevrolet no mundo, chega ao mercado brasileiro como a mais nova referência da categoria. O auto agrega elevada sofisticação, tecnologias inovadoras de segurança e um conjunto mecânico realmente poderoso, composto por um motor 2.0 turbo de duplo fuxo de 262 cavalos que trabalha em conjunto com uma transmissão automática sequencial de nove marchas e tração integral.