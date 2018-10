Chevrolet Equinox chega para o consumidor PCD

A Chevrolet está ampliando a gama de produtos com isenção de impostos para pessoas com deficiência e seus familiares. A partir de agora, o Equinox também passa a estar disponível para esta modalidade de vendas, completando a gama de veículos de passeio da marca elegíveis ao benefício.

O programa de venda direta do Equinox com isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para pessoas com deficiência e seus familiares estreia inicialmente com a versão de LT da linha 2019 do SUV. Esta configuração se destaca pelo elevado nível de sofisticação, ampla lista de itens de série, alto desempenho e amplo espaçoso interno.

Segundo o diretor de Vendas Diretas da marca, o segmento PcD cresce em ritmo duas vezes maior que o do mercado, pelo fato de as pessoas terem mais ciência de seus direitos, pela maior oferta de modelos e pela democratização de tecnologias que facilitam a vida dos beneficiários, como a transmissão automática, hoje disponível até mesmo em modelos de entrada.

A Chevrolet possui a mais completa linha de automóveis do país, com produtos altamente tecnológicos e que podem ser adaptados às diversas necessidades dos consumidores.

A Chevrolet possui aproximadamente 600 concessionárias espalhadas pelo país e grande variedade de veículos equipados com transmissão automática: Onix, Prisma, Spin, Cobalt, Cruze, Cruze Sport6, Tracker, Equinox, Trailblazer.