Chevrolet Cobalt 2018 segue como boa opção de sedan

Segurança para toda a família

O sistema Isofix é o mais indicado e seguro para a acomodação de crianças pequenas no banco traseiro, pois usa a própria carroceria do carro para a fixação e não apenas a estrutura dos bancos. O Top Tether é um ponto extra de ancoragem na parte superior e dá maior eficiência para a fixação, aumentando ainda mais a segurança.

Esses dois novos itens reforçam a eficiência na segurança do carro que já conta com alerta de baixa pressão dos pneus, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, duplo airbag, resposta automática em caso de acidente e o botão de emergência do sistema OnStar.

Tecnologia, Espaço e Conforto

Um ponto forte do Cobalt e que atrai os consumidores é seu design refinado, elegante e o ótimo espaço interno. Seu porta-malas é outro ponto forte, com 563 litros de capacidade é o maior entre os sedãs no país.

Nova Cor

Agora na linha 2018 o Cobalt ganhou uma nova cor metálica, o Cinza satin Steel, completando as já existentes Branco Summit, Prata Switchblade, Marrom Mogno Brown, Cinza Graphite, Azul Blue Eyes e Preto Ouro Negro.

Desempenho

Outro destaque é o motor 1.8 flex, chamado de ECO, com 111cv de potência e 17,7 de torque. Com aceleração e retomadas surpreendentes é um dos motores dessa categoria mais econômicos do país.

Quando abastecido com gasolina o Cobalt consegue interessantes marcas de 12,1 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada. Já no Etanol os números são 8,3 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Ótimos números para um sedã desse porte.

Em testes realizados o carro fez de 0 a 100 km/h em 10,5 segundos, com velocidade máxima de 170 km/h.

Um bom diferencial é seu cambio manual de 6 marchas, que proporciona bom desempenho e explica o ótimo consumo de combustível. Há também a opção automática (AT6).

Equipamentos

Com uma lista recheada de itens o carro se destaca entre seus concorrentes facilmente.

O Cobalt oferece ao consumidor:

Ar-condicionado

Airbag duplo

Travas, vidros e retrovisores elétricos

Direção elétrica progressiva

Computador de bordo

Volante com controle multifunções

Painel com velocímetro digital

Sensor de estacionamento

Chave tipo canivete com controle remoto de abertura da tampa do porta-malas

Alerta de baixa pressão dos pneus e troca de marcha

Freios ABS com EBD

Faróis auxiliares

Acabamento premium dos assentos e volante

Banco do motorista e volante com regulagem de altura

Rodas de alumínio de 15 polegadas também estão presentes na versão de luxo LTZ.

A versão Elite conta ainda com:

Câmera de ré

Acendimento automático dos faróis

Sensor de chuva

Encosto do banco traseiro bipartido

Rodas de 16 polegadas com desenho exclusivo

entre outros.

Conetividade

Quando se fala em tecnologia e conectividade o Cobalt não decepciona. Conta com a central multimídia MyLink compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema OnStar com diversos serviços a disposição em casos de emergência, como recuperação do carro em caso de roubo, concierge, resposta automática em caso de acidente, navegação por setas e aplicativo para smartphones.

Preço

No site da montadora e concessionárias o Cobalt é vendido com valor inicial de R$ 66.590 na versão LTZ. Já na versão Elite (topo de linha) o preço parte de R$ 73.890.

Ficha Técnica

MOTORIZAÇÃO

Tipo: Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol

Número de cilindros: 4 em linha

Válvulas: 8 total (SOHC)

Potência Máxima Etanol: 111 cv a 5200 rpm / Gasolina: 106 cv a 5200 rpm

Torque Máximo Etanol: 17,7 mKgf (174 Nm) @ 2600 rpm / Gasolina: 16,8 mKgf (165 Nm) @ 2800 rpm

MEDIDAS:

Comprimento Total (mm): 4.481

Largura – carroceria (mm): 1.735

Largura Total – espelho a espelho (mm): 2.005

Altura (mm): 1.509

Distância entre eixos (mm): 2.620

CAPACIDADE:

Tanque de combustível (litros): 54

Porta-malas (litros): 563

TRANSMISSÃO

Tipo: Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades

FREIOS

Dianteiros: A disco ventilado

Traseiros: A tambor

DIREÇÃO