Cherry Arrizo 5 chega recheado de equipamentos e bom preço

A estratégia pensada em torno do Chery Arrizo 5 é a mesma usada para os outros modelos da marca. A Caoa quer chamar a atenção do consumidor pela relação custo/benefício, apostando no preço “competitivo” e na boa lista de equipamentos do modelo.

Preços e versões do Arrizo

O modelo será comercializado nas versões RX e RXT, ambas equipadas com motor 1.5 turbo flex de 150cv e câmbio automático do tipo CVT. Como de praxe em modelos de marcas chinesas, o Arrizo 5 apelará ao custo/benefício

Arrizo 5 RX – R$ 65.990,00

Arrizo 5 RXT – R$ 72.990,00

Lista de equipamentos recheada

O Arrizo chega com uma lista de equipamentos robusta desde a configuração mais simples.

A versão RX traz de série controles de tração e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, airbags dianteiros, Isofix para fixação de cadeiras infantis, faróis com duplo refletor e luz diurna, rodas de liga leve de 16 polegadas, indicador de baixa pressão dos pneus, ar-condicionado eletrônico, multimídia com tela de sete polegadas com Android Auto e IOS, câmera de ré com sensor de estacionamento, volante com comandos para o áudio e controlador de velocidade, retrovisores com ajustes elétricos, direção com assistência elétrica, partida por botão e assistente de partida em rampa.

A versão RXT acrescenta airbags laterais, teto solar elétrico, bancos revestidos em couro e rodas de liga leve de 17 polegadas. A central multimídia é de 7″ com espelhamento para os sistemas Android e IOS.

Sedã compacto e sofisticado

O Arrizo 5 chega unindo sofisticação, modernidade e beleza. Quem busca um espaço generoso dentro de um sedã, o Arrizo é uma boa opção, embora o porta-malas de carros concorrentes sejam maiores.

O interior espaçoso permite que motorista e passageiros se acomodem confortavelmente. Com 4,53m de comprimento, 1,81m de largura, 1,49m de altura e 2,65m de distância entre-eixos, o Arrizo 5 é o que se pode chamar de sedã compacto com porte de médio.

Conjunto mecânico atraente

Para compensar a área de bagagem menor, o Arrizo 5 pretende convencer também pelo conjunto mecânico. O sedã é equipado com única opção de motor, um 1.5 turbo flex, com sistema de partida a frios sem o tanquinho, que desenvolve potências de 147cv (gasolina) e 150cv (etanol), e torque de 19,3kgfm a 5.500rpm com ambos os combustíveis.

O câmbio é automático do tipo CVT com simulação de sete velocidades. A Caoa Chery guarda os demais dados técnicos do Arrizo 5 para o Salão do Automóvel de São Paulo, de 8 a 18 de novembro, quando o sedã será apresentado oficialmente.

Itens de série do Arrizo

DRL – Luz diurna de rodagem

Faróis com duplo refletor e guia de LED

Faróis com ajuste elétrico de altura

Lanterna traseira de neblina

Lanterna traseira principal em LED

Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores

Moldura cromada nos vidros laterais

Para-choques, espelhos e maçanetas na cor do

veículo

4 Rodas em Liga Aro 16″

4 Rodas em Liga Aro 17″

Air-bags duplo frontal e indicador de cinto do motorista

Air-bags laterais dianteiros e indicador de cinto do passageiro

Alças de segurança

Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes

Controle eletrônico de estabilidade

Controle eletrônico de tração

Freio a disco nas 4 rodas com ABS e EBD

Indicador de pressão e temperatura dos pneus

Indicador de portas abertas / mal fechadas

ISOFIX – fixação para cadeira de criança

Sistema de alarme

Interior Console central total com porta objetos e descansa braço dianteiro

Para-sol com espelho do passageiro

Revestimento dos bancos em tecido

Revestimento dos bancos em couro sintético com porta revistas

Volante revestido em couro

Conforto Acendimento Automático dos Faróis

Ar condicionado eletrônico

Abertura/travamento das portas e alarme por controle

Banco do motorista com regulagem de altura

Banco traseiro com encosto rebatível

Banco traseiro com descansa-braço central e porta copos

Câmera traseira para estacionamento

Comando de rádio no volante

Controle elétrico para os retrovisores

Direção elétrica

Piloto automático

Sensor de estacionamento traseiro

Sistema auxiliar para partida em aclives

Teto solar elétrico

Tomada 12V

Vidros elétricos nas 4 portas com fechamento remoto

Volante com regulagem de altura

Tecnologia destravamento das portas por sensor de aproximação

Acionamento do motor por botão

Multimídia de 7 polegadas com espelhamento de celular Android e Apple Car Play

Viva-voz com sistema Bluetooth

Entrada USB

Computador de bordo para motorista com tela de 3,5 polegadas

Ficha técnica do Arrizo

Motor 1.5L VVT Turbo iFlex

Potência (cv) 150 (Álcool);

147 (Gasolina)

Torque (mkgf) 19,4

(Álcool ou Gasolina)

Transmissão CVT: (com 7 velocidades simuladas)

Comprimento (mm) 4532

Largura (mm) 1814

Altura (mm) 1487

Distância entre eixos (mm) 2650

Peso em ordem de marcha (kg) 1348

Carga útil (kg) 399

Capacidade do tanque (L) 48

Volume porta-malas (L) 430