Cheiro de esgoto gera incomodo em bairro de Caieiras

Lucas Della Torre que mantém um comércio na região, foi um dos que utilizou as redes sociais para reclamar da situação e logo começaram os comentários de outras pessoas confirmando o problema.

Em conversa com a reportagem do jornal Regional News, ele relatou o que está ocorrendo. “Tenho comércio no início da Rua João Dartora. Todo dia de manhã chego e o cheiro é insuportável. Isso prevalece tarde e de noite. Não sei como conseguem fazer a feira ali. O cheiro é horrível e chega a da dor de cabeça”, disse.

Segundo ele, a Sabesp esteve no local nos dias 18 e 19, mas na segunda-feira, 21, o problema se agravou. “Hoje está insuportável. Vou fechar a loja e ir embora, pois não dá para trabalhar. Estou respirando o esgoto puro. Parece que tem uma fossa aberta na minha loja”, relatou.

Sendi Chagas também comentou sobre o problema. “Já relatamos sobre esse cheiro, mas não tivemos resposta”, escreveu se referindo aos políticos de Caieiras.

Outra observação foi feita por Karen Kinomoto. “Depois que mexeram na rota do rio e canalizaram as nascentes, o São Francisco nunca mais foi o mesmo. Vimos isso até nas enchentes que ocorrem no bairro”, comentou.

Já Aurea Gomes que passou pelo local e sentiu o mau cheiro confirmou a questão. “Esta insuportável mesmo. Imagino quem mora aí perto”, citou.

A Sabesp foi procurada e informou que realizou vistoria na Rua João Dartora nos dias 18 e 19 e constatou que a rede de esgoto está funcionando normalmente, sem ocorrência de extravasamento. A Companhia destaca que, para garantir o bom funcionamento do sistema de esgotamento e minimizar eventuais odores, realiza de forma preventiva a lavagem das redes. No local, a Sabesp programou esse serviço para a terça-feira, 22.