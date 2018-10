Cheio de tecnologias, BMW apresenta o novo sedã Série 3

A estreia mundial do novo BMW Série 3 foi promovida pela fabricante no Salão do Automóvel de Paris e o lançamento no mercado mundial terá início em 9 de março de 2019. A nova geração do sedã será produzida na fábrica da BMW em Munique, na Alemanha; na fábrica de Shenyang, administrada pela joint-venture BMW Brilliance Automotive (BBA), na China; e na recém-construída fábrica da BMW San Luis Potosí, no México.

Preços do BMW Série 3

Os valores do novo Série 3 que será no próximo ano ainda não foram divulgados pela montadora. Mas é possível encontrar a versão sedã da linha atual nas concessionárias do Brasil ao valor de R$ 169.950,00.

Design esportivo

A nova linguagem revelada no Série 3 mostra o caráter moderno e dinâmico do sedã por meio de linhas precisamente desenhadas e de superfícies surpreendentemente moldadas.

O novo modelo da BMW é 85 milímetros mais longo que seu antecessor (4,709 metros), 16 mm mais largo (1,827 m) e apenas 1 mm mais alto (1,442 m). Por sua vez, a distância entre eixos do sedã é 41 mm (2,851 m) maior que a do Série 3 anterior.

Outros destaques do desenho ficam por conta das molduras das janelas e da coluna C com o design Hofmeister, outra característica tradicional dos veículos BMW. Na traseira, chamam a atenção os traços horizontalizados e as lanternas com luzes de LED, elegantemente escurecidas.

Interior elegante

Internamente, o desenho adotado pela BMW também proporciona uma nova dinâmica na composição de elementos internos do novo BMW Série 3 Sedan.

Essa característica acentua a oferta de espaço dentro da cabine ao mesmo tempo em que melhora a disposição de recursos voltados para facilitar a vida do motorista, fazendo com que ele se concentre na estrada, aprimorando a sua segurança e a dos ocupantes do veículo.

O painel conta com novo agrupamento de mostradores, o console central em posição mais elevada e o design do conjunto formado pela iluminação, pelo moderno painel de instrumentos e pela guarnição dos painéis das portas criam uma sensação de amplo espaço, além de uma aura esportiva.

Os controles de acionamento das funções estão agrupados em painéis claramente estruturados. No centro, os mostradores, os botões do sistema de ar-condicionado e as saídas de ventilação formam um painel de fácil visualização, enquanto a iluminação pode ser acionada a partir de botões ao lado do volante.

Motores eficientes

O novo BMW Série 3 será oferecido com cinco diferentes opções de motores:

A linha traz duas unidades de quatro cilindros, a gasolina, com 184 cavalos de potência para a versão 320i, e 258 cv, para o 330i. Além de outros dois motores, a diesel, de quatro cilindros, com 150 cv (318d) e 190 cv (320d). Há ainda mais um motor a diesel, de seis cilindros em linha, apto a entregar 265 cv e disponível para a versão 330d.

Tecnologia inovadora

A tecnologia está presente em todos sentidos no novo BMW Série 3. Contribui para isso a estrutura de carroceria e tecnologia de chassis. Para isso, várias necessidades prioritárias foram definidas: dinâmica de condução aprimorada, características de manejo ágil, direção altamente precisa e desempenho de frenagem superior.

No geral, o novo BMW Série 3 é 55 quilos mais leve que o seu antecessor, dependendo da versão e dos equipamentos embarcados. O novo sedã também possui um baixo centro de gravidade e igual distribuição de peso entre os dois eixos (50:50), enquanto a rigidez estrutural da carroceria e o arranjo dos componentes da suspensão foram significativamente aprimorados. A aerodinâmica otimizada do veículo contribuiu para a redução do coeficiente de arrasto do carro para 0,23.

Conectividade sem falhas

Os carros contam agora com sistema operacional. O novo BMW 7.0 desempenha um papel de liderança na otimização dos sistemas de controle e de exibição, com funcionalidades modernas e digitais voltadas às necessidades do motorista. São funções para facilitar o cotidiano do motorista.

O BMW Professional Cockpit, por exemplo, compreende projeções personalizáveis vinculadas a situações exibidas no painel de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas e no display de 10,25 polegadas do sistema de controle.

Para uma operação mais intuitiva, o motorista pode escolher entre o acionamento por meio de toque na tela, o botão seletor iDrive, botões no volante, o controle por gestos ou comandos de voz. Já o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), um Assistente Pessoal Inteligente que responde ao comando “Hey BMW”, faz sua estreia no BMW Série 3.

Um diferencial em relação a outros assistentes digitais é a possibilidade de dar-lhe um nome. O Assistente Pessoal Inteligente BMW é capaz de explicar todos os tipos de funções, fornecer informações sobre o status atual do veículo (“O nível de óleo está bom?”) e responder a perguntas (“Quais mensagens de alerta eu tenho?”).