Chegou o novo Sandero R.S. 2020!

Na linha 2020, o Sandero R.S. 2.0 traz novas rodas diamantadas de 17 polegadas na cor preta diamantadas e herdou características da série limitada Racing Spirit, como as pinças de freio na cor vermelha, que, juntamente com a nova assinatura luminosa traseira em LED, a dianteira com a lâmina F1, o aerofólio preto, o duplo escapamento e os novos adesivos nas laterais com a assinatura Renault Sport, que reforçam a esportividade do modelo.

O interior também traz características herdadas da série limitada Racing Spirit, como o teto na cor preta e os bancos com faixas duplas na cor vermelha. No apoia braço, as portas ganharam revestimento de tecido que parece fibra de carbono, ressaltando a esportividade do Sandero R.S. 2.0.

A suspensão esportiva e exclusiva, associada tanto à direção eletro-hidráulica tunada pela Renault Sport Cars como ao sistema de freios a disco nas quatro rodas, proporciona excelente desempenho, garantindo estabilidade e segurança. E com o sistema R.S. Drive é possível escolher ainda entre três modos de condução: Standard, Sport e Sport+:

Modo Standard: Este é o modo mais seguro para uso diário. O ESP e o ASR ficam ligados. O Modo Standard não exige nenhuma intervenção do motorista (ativado por padrão).

Modo Sport: pedal com respostas mais rápidas, ronco do motor mais esportivo, desaceleração mais lenta, marcha lenta aumentada para 950 rpm, permitindo uma condução reativa. O modo Sport é acionado por meio de uma leve pressão no botão R.S., localizado no console central.

Modo Sport+: todos os recursos do modo Sport, além do desligamento do ESP/ASR, permitindo desfrutar ao máximo da condução esportiva, aproveitando plenamente todo o potencial do carro. O modo Sport+ é acionado através de uma longa pressão no botão R.S.

Itens de série do Sandero R.S. 2020

R.S. 2.0 (R$ 69.690): assistente de partida em rampas (HSA); controle eletrônico de estabilidade (ESP), controle de tração (ASR), Media Evolution, ar-condicionado automático, câmera de ré, retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 17 polegadas na cor preta diamantadas.

Completo de fábrica, o único opcional do novo Sandero R.S. da linha 2020 é a pintura metálica – a pintura branca é de série. As opções de cores são o novo vermelho Fogo, prata Étoile e preto Nacré.