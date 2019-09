CEU promove reflexão sobre Direitos Humanos

A ação é inspirada no MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, criado por Paulo Freire, e tem como uma das finalidades a inclusão social e a garantia do direito humano à educação e redução do analfabetismo.

No cronograma consta um ciclo de palestras e apresentações culturais. Entre os temas, haverá uma palestra sobre Direitos Humanos com o Dr. Alessandro De Rose Ghilardi – Presidente da comissão de Direitos Humanos da OAB Ipiranga – que ressaltará a necessidade de discutir o assunto num cenário onde há o predomínio da desinformação afetando a compreensão sobre esse Direito.

Serviço

Data: 16/09/2019

Horário: 19h às 22h

Local: Rua Bernardo José De Lorena, s/n – Vila Fanton – São Paulo

Telefones: 3915-8745 / 3915-8752.