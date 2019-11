CEU das Artes conta com acervo de livros

O CEU das Artes, no Jardim dos Eucaliptos, abriga uma enorme variedade de títulos que atende os mais diversos públicos. A estrutura oferece à comunidade acesso ao livro e à leitura, por meio dos empréstimos das obras, com intuito de despertar o interesse pela leitura e pela cultura em geral.

O número de usuários da biblioteca vem crescendo e a intenção é que esse número aumente cada vez mais. De acordo com Celia Cordeiro, que atua na coordenação da biblioteca, para realizar o cadastro para ter acesso a esses livros, é fácil e rápido: basta levar uma foto 3×4, xerox do RG e comprovante de residência.

Celia ainda lembra que a biblioteca conta com livros em braille e um telecentro com audiolivros para pessoas com deficiência.