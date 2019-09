Certificado digital, a nova identidade de empresas e pessoas

Trata-se de um arquivo eletrônico que funciona como se fosse uma assinatura digital, com validade jurídica, e que garante proteção às transações eletrônicas e outros serviços via internet, de maneira que tanto pessoas físicas, como jurídicas, se identifiquem e assinem digitalmente, de qualquer lugar do mundo, com mais segurança e agilidade.

Em Caieiras, Segura Certificação Digital, oferece essa facilidade aqueles que tem interesse e antes se deslocavam para outros lugares em busca do serviço.

Natacha Elias Colombo e Leonardo Antônio de Castro Peres estão à frente do escritório na cidade e prontos para oferecer essa assinatura utilizada para transmissões de arquivos digitais aos órgãos públicos.

“A Emissão de Certificação Digital chegou e revolucionou. Ela traduz o que há de mais moderno em termos de segurança para proteger informações trocadas no ambiente virtual. Nós da Segura Certificação Digital estamos preparados e qualificados para ofertar esse serviço a qualquer pessoa física ou jurídica em Caieiras e região. Venha nos conhecer”, convida Leonardo.

A Segura Certificação Digital fica na Avenidas dos Estudantes, nº 198, 1º andar – Sala 01, Centro, Caieiras.