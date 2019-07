Cerol e queimadas são grandes vilões em Caieiras

Em Caieiras, os dois temas merecem atenção. No caso das pipas com linhas envolvidas em cerol ou similares, vale ressaltar que a cidade contempla a Lei Municipal nº 3082/2001 que proíbe o uso de material cortante na linha, além de ser considerado crime, de acordo com os artigos 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro, e do artigo 37 da Lei das Contravenções Penais.

Para fazer cumprir a norma, a GCM, Guarda Civil Municipal, reforçará ações para coibir o uso de cerol em qualquer via pública. Crianças e adolescentes que estiverem utilizando o cerol serão apreendidos e encaminhados para as autoridades competentes, já os adultos serão conduzidos até a autoridade judiciária, correndo o risco de serem presos.

A utilização desse material cortante em linhas de pipa é de extremo risco em razão da grande possibilidade de causar diversos acidentes para os motoristas, ciclistas, motociclistas, pedestres, entre outros. Na semana passada, um rapaz cortou o rosto por causa de linha cortante. O prefeito Gersinho Romero foi procurado para falar sobre o assunto. “Poderia ter sido fatal. É uma brincadeira, mas quando usa o cerol, entra na esfera criminal com lei proibindo e aplicação de multa. A guarda, em ronda, vai fazer cumprir a Lei. Portanto, nada de usar material cortante na linha”, salientou o administrador público.

Recomendação

A GCM recomenda que a prática de empinar pipa seja realizada em locais que não possuam rede elétrica e nem vias de grande tráfego de veículos e pessoas.

É importante que a população denuncie o uso ilegal desse material de risco, por meio do telefone 190 da Polícia Militar ou 153 da Guarda Municipal.

Ocorrência

Na quarta-feira, 17, em operação contra o uso e venda de cerol, a GCM realizou vistoria em um comércio na Rua Antônio Francisco Leme, no Jardim Boa Vista. No local, que não tinha alvará para funcionar, os guardas encontraram linha com cerol, linha chilena e uma grande quantidade de fogos de artifícios. Todo material e o proprietário foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Caieiras.

Queimadas

O período de estiagem é sempre muito complicado. Seja para as pessoas em razão do ar seco, seja por conta das doenças de época e demais problemas comuns que normalmente surgem devido ao clima. Em Caieiras, cidade com mais de 60% de área formada por mata, um privilégio para quem consegue usufruir desse benefício, a situação é ainda mais grave quando se vê aumentar o registro de queimadas.

Esse tipo de queimada promove danos também a saúde das pessoas que já sofrem nessa estação de ar seco, além de ter de enfrentar a fuligem que atinge as casas resultando em mais problemas.

Portanto, além de evitar colocar fogo em mata, o cidadão deve fazer sua parte denunciando. “Caieiras é envolvida por mata e é alto o índice de queimadas. Peço a colaboração de todos e se notar alguma situação nesse sentido que ligue e denuncie junto a GCM ou a Defesa Civil”, pediu o prefeito Gersinho Romero.