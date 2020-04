Centro Médico de Combate ao Coronavírus de Caieiras tem primeiro paciente curado da COVID-19

De acordo com a prefeitura de Caieiras, ele procurou atendimento no Pronto Atendimento Municipal, em 14 de abril, com um quadro grave de dificuldade respiratória. Foram realizados os exames de raio-x e tomografia no munícipe, em que foi constatado o comprometimento das vias respiratórias. Ele então foi levado ao Hospital de Campanha, Centro Médico de Combate ao Coronavírus, localizado no bairro das Laranjeiras, e lá ficou por sete dias sendo acompanhado a todo momento pela equipe de médicos e enfermeiros até receber alta.

Jeová foi recebido com muita festa por toda equipe enquanto deixava o Centro Médico de Combate ao Coronavírus: “Eu quero agradecer a toda junta médica pelo atendimento, pelo carinho e atenção que me deram. Fui muito bem tratado aqui, não faltou amor, não faltou carinho desde a enfermeira até as pessoas da faxina”, comentou Jeová durante depoimento gravado enquanto deixava o hospital.

Centro Médico de Combate ao Coronavírus

O Centro Médico de Combate ao Coronavírus, na UBS de Laranjeiras, foi preparado e equipado para atender única e exclusivamente, com atenção e dedicação total da equipe médica e de enfermagem, os caieirenses infectados pela COVID-19.

Com 32 leitos, respiradores, aparelho de Raio-X e toda a estrutura necessária para garantir o suporte e o tratamento adequado aos cidadãos, o Centro Médico é mais um esforço do prefeito para assegurar a proteção à vida dos caieirenses.