Centro Cultural Penha estreia Quintas & Quintais

Assim como os demais equipamentos da Secretaria Municipal de Culturara (SMC) da Prefeitura de São Paulo o Centro Cultural Penha está com atividades presenciais suspensas, sem previsão de retorno.

Quintas & Quintais trará lives com músicos de todos os gêneros. A ideia é mostrar o artista de forma bem descontraída tocando no quintal de casa. Quando isso não for possível improvisará um “quintal na sala”. O que importa é fazer algo que possa entreter quem tá em casa e tornar este período de quarentena um pouco menos estressante.

Claro que alguns procedimentos deverão ser tomados, obedecendo as orientações de distanciamento da OMS com no máximo dois artistas se apresentando.

Para abrir a Série foi convidado o cantor e compositor paulistano Abduzido.

O líder do grupo Capote Strelado empunhando seu violão fará um retrospecto da carreira numa sonoridade que envereda pelo Rock Rural. Além de canções próprias ele interpretará clássicos de grandes nomes como Zé Geraldo e Sá & Guarabyra.

Grande admirador da obra de Raul Seixas o cara também traz no repertório algumas do Maluco Beleza.

A live com Abduzido pode ser conferida nesta quinta-feira (21) às 20 horas.

Basta acessar a página do Centro Cultural Penha no Facebook

https://www.facebook.com/centroculturalpenha