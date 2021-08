Centro Cultural Penha apresenta Rádio Panela FM

No dia 28 de agosto o Centro Cultural Penha recebe em apresentação única a intervenção artística Rádio Panela FM. Realizado pela Cia. Casa Preta com direção de Luiza Rosa e Almir Rosa, a montagem leva ao palco uma rádio popular, costurando cenas que se misturam entre programação e ouvintes. Entremeando música e poesia Rádio Panela FM aborda o isolamento provocado pela pandemia, mergulhando na solidão das pessoas, levando-as a encontrar no rádio a companhia amiga, sendo também a porta para transbordar fantasias e emoções.