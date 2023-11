Cenas de um casamento neurótico

Foto: Aralume Fotografia

Neura! estreia no Teatro Bibi Ferreira

A partir desta sexta-feira, 3 de novembro, o Teatro Bibi Ferreira, zona central de São Paulo, recebe a nova temporada da comédia “Neura!”. O texto de Rita Fisher, que também protagoniza o espetáculo, tem direção de Thiago Bomilcar Braga sendo uma “crônica sobre relacionamentos que se sustentam pelo amor que há por baixo das diversas neuroses que assombram a rotina”.

No palco a dona de casa Matilde (Rita Fisher) e o contador Carlos Alberto (Vital Neto) discutem temas comuns a qualquer casal como a dificuldade de ter filhos, ciúmes, insegurança e a falta do interesse sexual.

A autora lança um olhar ácido sobre o embate entre homem e mulher e, de forma cômica, apresenta “histórias que as pessoas se identificam e geram interesse”. Além disso, Fisher ressalta a importânica do poder do teatro e como a arte agrega à sociedade.

“O teatro pode ser um grande agente transformador e fazer rir já nos transforma. E busco o humor para falar de temas que levantem alguma reflexão. A minha personagem fala coisas que levantam discussões ao nos colocar no espelho”, explica.

“Neura!” estreou em 2010 no SESC Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesses mais de dez anos teve várias montagens em teatros importantes como o Maria Clara Machado e Miguel Falabella, percorreu o Brasil e também chegou a Portugal, onde foi apresentado no icônico Cassino de Estoril.

A comédia fica em cartaz no Bibi Ferreira até 26 de novembro.

SERVIÇO

Neura!

Estreia em 3 de novembro

Temporada até 26 de novembro

Teatro Bibi Ferreira

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 – Bela Vista – São Paulo

Sextas e sábado: 21 horas

Domingos: 19h30

Duração: 55 minutos

Classificação: 16 anos

Capacidade: 294 lugares.

Ingressos: R$80 e R$ 40.

Link vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/88125