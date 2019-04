Cemitério clandestino foi encontrado em Caieiras

Segundo Dra. Elaine Biasoli, em entrevista ao Brasil Urgente, apresentado pelo Datena, na TV Bandeirantes, eles chegaram até o local durante uma investigação de tráfico de drogas. “Há um mês os policiais investigavam o tráfico e acabaram descobrindo esse cemitério em local de difícil acesso. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, adentramos na mata e localizamos duas covas”, disse a delegada.

De acordo com o programa Brasil Urgente, quatro corpos foram encontrados. As investigação que estão em curso trará mais detalhes, como possível envolvimento do crime organizado.