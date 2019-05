Celulares são alvo em 30% dos roubos e furtos em SP. Veja dicas de segurança

De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, atualmente cerca de 30% dos crimes de roubo e furto no estado têm como alvo o aparelho de celular. Para evitar prejuízos e surpresas desagradáveis, veja as dicas de prevenção que especialista em segurança do GRUPO GR, Rogério Rodrigues, separou: