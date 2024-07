Celebrando o rock oitentista

Foto: Divulgação

Três ícones do rock nacional se apresentam juntos em São Paulo

Os anos 80 foram marcantes para o rock nacional. Muito embora tenhamos bandas emblemáticas surgidas nas décadas de 60 e 70 foi nos 80 que o rock se popularizou, ganhou as massas, provando ser um produto palatável. Quem viveu a época deve se lembrar como eram as tardes de sábado no Programa do Chacrinha, na Globo, com apresentações (mesmo que fossem playback) de grupos e artistas bacanudos.

A década de 80 ficou para trás, porém muitos artistas daquele período mágico continuam na estrada mostrando talento, criando obras que cativam as novas e antigas gerações. Para mostrar que o rock oitentista continua vivo três nomes marcantes fazem apresentação conjunta e única no Teatro Sabesp Frei Caneca no dia 18 de agosto.

O show “Gigantes Anos 80” leva para o palco da região central da capital o ribeirão-pretano Kiko Zambianchi e os paulistanos Nico Rezende e Maurício Gasperini. Todos com carreiras consolidadas e que chegam aos 40 anos.

Zambianchi, entre tantas músicas bacanas, compôs as clássicas “Eu Te Amo Você”, “Rolam as Pedras” e a envolvente “Primeiros Erros (Chove)”, obrigatória no setlist dos brasilienses do Capital Inicial. Por sua vez, Nico Rezende, além de ótimo instrumentista, dominando com maestria o teclado, é também cantor e compositor das emblemáticas “Esquece e Vem”, “Perigo”, famosa na voz de Zizi Possi e “Transas”, grande sucesso com o também oitentista Richie. Já Maurício Gasperini leva para o palco do Sabesp Frei Caneca sucessos inesquecíveis do Rádio Táxi, banda que integrou a partir de 1983, substituindo Willie de Oliveira. À frente do Rádio Táxi o vocalista gravou os hits “Você se Esconde”, “Um Amor de Verão”, “Matriz” e “6.56”. Porém não deixará de fora clássicos da fase em que Willie era o vocalista do grupo, entre eles, “Garota Dourada”, “Sanduíche de Coração”, “Coisas de Casal”, “Com o Rádio Ligado” e “Eva”.

Uma noite para celebrar a década que não sai da gente.

SERVIÇO

Gigantes Anos 80

Com Kiko Zambianchi, Maurício Gasperini e Nico Rezende

Dia 18 de agosto – 19 horas

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP

https://www.teatrosabespfreicaneca.com/

Duração: 90 minutos

Livre

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/gigantes-anos-80-12771