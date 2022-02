Celebrando o genial Stevie Wonder

Com uma carreira de mais de 35 anos, Meirelles participou da primeira edição do The Voice Brasil, em 2012. Apesar de não ter vencido o programa, teve ótima projeção, levando-o a travar parceria com nomes destacados da música brasileira como Carlinhos Brown e Jorce Vercillo. Além disso, o cantor cearense já dividiu o palco com outros gigantes, entre eles, Ney Matogrosso, Claudia Leitte, Leila Pinheiro e Ivan Lins.

Fortemente influenciado pela Black Music, R&B, Soul e Funk setentista, Meirelles tem talento e potencial para homenagear Stevie Wonder. É muita responsabilidade, afinal falamos de um vencedor do Grammy que recebeu mais de 25 prêmios. Ao longo de sua trajetória, iniciada com apenas 11 anos de idade, Wonder é um dos maiores destaques da Gravadora Motown, tendo parcerias com nomes de peso como Paul McCartney, Elton Jonh e Julio Iglesias. Sua contribuição em “We Are The World”, em 1984, foi fundamental para o sucesso da música que angariou milhões de dólares para os famintos da África.

Em solo brasileiro como não mencionar sua participação no Rock In Rio, de 2011, quando se apresentou para mais de 100 mil pessoas. No set list de Junior Meirelles devem constar “Ribbon In The Sky”, “I Just Called To Say I Love You”, “Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)”, “Superstition”, entre outras inesquecíveis.

Serviço

Tributo a Stevie Wonder

com Junior Meirelles

Data: 4 de março – 22h30

Onde: Blue Note São Paulo

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

https://bluenotesp.com/show/tribute-stevie-wonder/