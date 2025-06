Celebrando o Afrobeat na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação



O icônico Ebo Taylor chega a São Paulo em turnê que marca sua despedida das Américas

Na próxima sexta-feira (6) a Casa Natura Musical, em São Paulo, realiza grande celebração à música mundial em noite inesquecível de sons e culturas. Sobem ao palco da zona oeste os ganeses Ebo Taylor e Pat Thomas com a “Americas Farewell Tour”. A turnê é a despedida do continente americano de Ebo Taylor, guitarrista, compositor e arranjador, que aos 89 anos e seis décadas de carreira se tornou um dos artistas mais importantes do Highlife.

Assim como o Afrobeat e o Afro pop, o Highlife se fundiu aos gêneros ocidentais, entre eles, jazz, blues, soul e ritmos latinos sendo contribuição incalculável para o cenário global e legado inestimável do continente africano para a música.

Parceiro de Taylor há anos Pat Thomas integrou a The Blue Monks com performances inebriantes no Tip Toe Night Club, um dos mais importantes points na história cultural de Gana. A “Americas Farewell Tour” tem produção da Jazz Is Dead, emblemático selo e gravadora de Los Angeles, comandada por Adrian Younge e Ali Shaheed Muhammad, integrantes do grupo de hip-hop A Tribe Called Quest, formado em Nova York, EUA.

Ebo Taylor e Pat Thomas fazem apresentação única e imperdível na Casa Natura Musical após tocarem no Rio de Janeiro e Belo Horizonte prometendo um repertório recheado de afrobeat, funky disco africano, reggae e sons afro latinos. Recomendo.

SERVIÇO

Ebo Taylor e Pat Thomas – Jazz Is Dead – Americas Farewell Tour

Quando: 6 de junho – 22 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedeo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 150,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/97884/d/276289