CDHU faz campanha para mutuário negociar dívida

Dentre as condições oferecidas para facilitar os acordos administrativos com mutuários, estão a isenção de juro e mora para quem quitar integralmente, à vista, a dívida. Para quem deve até 11 prestações e ainda não fez acordo anterior com a CDHU, há isenção da entrada. Já para quem tem acordo anterior, a entrada é no valor equivalente a uma prestação. Os mutuários com atrasos entre 12 e 36 meses, devem pagar entrada de 5% do débito total. Para os inadimplentes acima de 36 parcelas em atraso, a entrada do acordo deve equivaler a 10% da dívida total.

Para obter mais informações, o interessado deve acessar o site cdhu.sp.gov.br ou ligar para o Alô CDHU, 0800 000 2348. Para quem mora no interior, pode entrar também em contato com os escritórios regionais da Companhia.

Nos próximos dias 13 e 14, a CDHU fará vários plantões nos seus escritórios regionais, para atender e orientar os seus mutuários. Confira, a partir de segunda-feira, os locais de atendimento no site da Companhia.

Fonte: CDHU