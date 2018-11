CDHU atende famílias para regularização de contratos em Caieiras

Serão famílias visitadas para que saiam da condição de inadimplência. A ação acontece no Ginásio Poliesportivo Municipal, na Rua Paraná, s/nº, Jardim Esperança, das 9 às 15 horas.

Propostas

A CDHU oferece propostas que se aproximam das diferentes realidades financeiras desses moradores:

O pagamento poderá ser feito à vista. Sem considerar juros e mora por atraso.

Para famílias que têm entre 3 e 20 parcelas em atraso e irão fazer o acordo pela primeira vez – entrada de 1 prestação e o restante do débito parcelado até o final do contrato, respeitando a parcela mínima do acordo de R$ 47,70 mensais (5% do salário mínimo estadual).

Para famílias que têm entre 3 e 20 parcelas em atraso e irão fazer um novo acordo – entrada de 3 prestação e o restante do débito parcelado até o final do contrato, respeitando a parcela mínima do acordo de R$ 47,70 mensais (5% do salário mínimo estadual).

Para famílias que têm mais de 20 parcelas em atraso – entrada mínima de 5% do valor total e o restante do débito parcelado até o final do contrato, respeitando a parcela mínima do acordo de R$ 47,70 mensais (5% do salário mínimo estadual).